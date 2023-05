L’OM fait trembler le PSG, un joueur craint le pire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche au Parc des Princes, le PSG a encore connu le goût de la défaite face au FC Lorient (1-3), le septième revers du club en cette année 2023. Alors que l’on pensait le titre acquis après leur victoire contre Lens, les hommes de Christophe Galtier sont encore menacés par l’OM, à cinq points. Ce dont a pleinement conscience Gianluigi Donnarumma.

Le PSG est probablement pressé d’achever sa saison éprouvante pour repartir d’une feuille blanche. Opposé à Lorient ce dimanche au Parc des Princes, le club de la capitale s’est incliné (1-3) pour la neuvième fois de l’année, et voit l’OM recoller. Les hommes d’Igor Tudor ont en effet profité du revers parisien pour revenir à cinq points du leader grâce à leur victoire face à l’AJ Auxerre.

« Gagner le championnat est très important pour nous. On a une grande envie »

Avant de connaître le résultat de l’OM, Gianluigi Donnarumma avait déjà lancé un avertissement à ses coéquipiers dans les coursives du Parc des Princes. « Nous devons rester concentrés et repartir travailler, confiait le portier du PSG, relayé par Le Parisien . Nous devons être énervés car la situation n’est pas normale. Le problème, on doit le voir dans le vestiaire, on doit comprendre ce qui n’a pas marché. Gagner le championnat est très important pour nous. On a une grande envie. »

« Il ne faut pas laisser partir le titre », avertit Marquinhos