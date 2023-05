La star de l'OM lâche une annonce retentissante, le PSG peut trembler

Amadou Diawara

Alors que le PSG s'est incliné face au FC Lorient ce dimanche après-midi, l'OM a battu l'AJ Auxerre dans la soirée. Désormais à cinq points du leader parisien, les Marseillais peuvent rêver du titre en Ligue 1. D'ailleurs, Alexis Sanchez estime que son équipe est capable de devancer le PSG d'ici la fin du championnat.

Ce dimanche après-midi, le PSG a une nouvelle fois perdu des points précieux dans la course pour le titre en Ligue 1. Réduit à 10 après l'expulsion d'Achraf Hakimi à la 20ème minute de jeu, le club emmené par Christophe Galtier s'est incliné au Parc des Princes (1-3). Une défaite qui tombe très mal à cinq journées de la fin du championnat.

PSG : Messi a fait son choix, une offre va partir https://t.co/A5mfQw3mMp pic.twitter.com/dVemBTISnC — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

L'OM est à cinq points du PSG en Ligue 1

Deuxième derrière le PSG, l'OM s'est fait peur ce dimanche soir. Opposés à l'AJ Auxerre au Vélodrome, les hommes d'Igor Tudor étaient menés au score jusqu'à 75ème minute de jeu. Mais dans le dernier quart d'heure de la partie, l'OM a finalement réussi à renverser le club bourguignon (2-1), réalisant ainsi la bonne opération de la dernière journée de Ligue 1. Alors que son équipe est désormais à cinq points du PSG, Alexis Sanchez a affirmé qu'elle pouvait remporter le titre.

«On peut encore être champion »