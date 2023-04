OM : Oublié par Deschamps, il se lâche sur l’équipe de France

Thibault Morlain

Capitaine de l’OM et auteur de très bonnes performances, Valentin Rongier n’a toutefois jamais encore connu les joies de l’équipe de France. Alors qu’il était évoqué pour le dernier rassemblement des Bleus, Didier Deschamps en a décidé autrement pour Rongier. Pas de quoi décourager le joueur de l’OM qui compte bien travailler encore plus pour avoir d’autres arguments à faire valoir aux yeux du sélectionneur de l’équipe de France.

Lors du précédent rassemblement de l’équipe de France, il y a eu de nouvelles têtes. Didier Deschamps a appelé du sang neuf, mais pas de Valentin Rongier dans la liste. Alors que le joueur de l’OM faisait partie des possibles nouveaux chez les Bleus, l’heure n’est pas encore venue pour le capitaine olympien. Mais que manque-t-il à Rongier pour être appelé par Didier Deschamps ? La question a directement été posée au joueur de l’OM ce dimanche par Téléfoot .

« Ce serait une énorme fierté d’aller en équipe de France »

« Ce qui me manque pour rejoindre l’équipe de France ? Je ne sais pas. On m’a souvent parlé de l’équipe de France ces derniers mois, car le niveau affiché par l’OM était bon, parce que j’étais capitaine de cette équipe. Ce serait une énorme fierté d’aller en équipe de France, je ne vais pas le cacher. Maintenant, je fais ma saison. Ce qui m’importe c’est l’équipe et nos objectifs ensemble. Et je me dis que si on atteint ces objectifs, ça m’aidera à taper à la porte des Bleus », a alors lâché Rongier.

« Ça représente le Graal »