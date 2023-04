Zidane - OM : La presse espagnole lâche une bombe

Thibault Morlain

Suite à la prolongation de Didier Deschamps avec l’équipe de France, Zinedine Zidane a dû revoir ses plans pour son avenir. Après deux ans sans entraîner, le Français se prépare désormais à prendre les commandes d’un nouveau club. Reste maintenant à savoir lequel. Les rumeurs vont bon train concernant l’avenir de Zidane et voilà que ce dimanche, il est notamment envoyé… à l’OM.

L’avenir de Zinedine Zidane anime actuellement le marché des transferts. Parti du Real Madrid il y a près de 2 ans maintenant, le Français va reprendre du service. Si cela ne sera pas sur le banc de l’équipe de France, il doit maintenant trouver un club. Et Zizou a des prétendants, en passant par le PSG ou encore la Juventus.

Zidane à l’OM ?

Mais voilà que ce dimanche, Marca évoque une autre option pour Zinedine Zidane et elle risque de faire énormément parler. En effet, le quotidien ibérique explique que l’OM pourrait être une possibilité pour l’avenir de Zizou. Natif de la citée phocéenne, Zidane pourrait enfin débarquer au Vélodrome en s’asseyant sur le banc de touche.

Tudor sur le départ ?

Aujourd’hui, c’est Igor Tudor qui est l’entraîneur de l’OM. Mais après un an sur la Canebière, le Croate pourrait ne pas rester. En effet, il est de plus en plus question d’un intérêt de la Juventus pour Tudor. La place pourrait-elle alors se libérer à l’OM pour Zidane ? A suivre…