Transferts : L’OM déclenche la colère d’un club de Ligue 1 au mercato

L’été dernier, lors du mercato, l’OM a une nouvelle fois été très actif. Au terme d’un long feuilleton, Pablo Longoria a fini par trouver un accord avec le RC Lens pour le transfert de Jonathan Clauss. Les deux parties sont ainsi parvenues à un terrain d’entente, mais cela est visiblement arrivé après quelques tensions, notamment du côté de Lens. Explications.

Auteur de très grosses performances avec le RC Lens, Jonathan Clauss était considéré comme le meilleur à son poste en Ligue 1. Forcément, cela a éveillé les convoitises. A l’étranger, Chelsea ou encore l’Atlético de Madrid étaient intéressés par Clauss, mais c’est finalement l’OM qui a raflé la mise avec l’international français. Le piston droit a ainsi rejoint la Canebière grâce à Pablo Longoria, mais ce dernier n’aurait pas manqué d’énerver la direction lensoise avec ce transfert.

L’OM agace le RC Lens

Aujourd’hui, Jonathan Clauss est donc un joueur de l’OM. L’ex-joueur du RC Lens a paraphé un contrat jusqu’en 2025. Ce dimanche, le JDD est revenu sur ce transfert faisant une confidence sur les coulisses de l’opération. Il a ainsi été expliqué que Pablo Longoria avait agacé la direction du RC Lens lors des négociations.

« A chaque fois qu’ils nous disaient ça, on se mettait à rire »