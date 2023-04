L’OM prépare du lourd avec le transfert de Guendouzi

Thibault Morlain

Actuellement à l’OM, Matteo Guendouzi pourrait bien connaitre ses derniers moments en tant que joueur olympien. Malgré un contrat allant jusqu’en 2025, l’international français voit son transfert se rapprocher de jour en jour. Lors du mercato estival, Guendouzi pourrait s’en aller et rapporter un joli chèque à l’OM. Une grosse vente qui débloquerait au passage certaines dossiers phocéens.

Courtisé ces derniers mois, Matteo Guendouzi n’avait finalement pas quitté l’OM. Mais voilà que cette fois, le transfert devrait arriver pour l’ancien joueur d’Arsenal. Les rumeurs se multiplient et un retour en Angleterre pourrait se produire pour Guendouzi. Forcément, cela serait une grosse perte pour l’OM, mais cela pourrait n’être qu’un mal pour un bien.

Le mercato s’accélère pour l’OM, une grosse menace plane https://t.co/FaeiZudaa6 pic.twitter.com/11tq1qOFI8 — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Guendouzi, la grosse vente de l’OM

Ce dimanche, le JDD confirme à son tour le possible départ de Matteo Guendouzi. En effet, du côté de l’OM, on attendrait une grosse vente pour ce mercato estival et cela pourrait être le cas avec l’international français. Alors que Guendouzi avait été acheté pour 12M€, Pablo Longoria aimerait en récupérer le double selon les dernières informations.

Des dossiers débloqués grâce à ce transfert

Un gros chèque pourrait alors arriver à l’OM grâce à Matteo Guendouzi et cela pourrait être très utile. L’hebdomadaire précise en effet que grâce à ces liquidités, Pablo Longoria pourra acheter de nouveaux joueurs à l’OM et aussi convaincre Alexis Sanchez de rester une saison de plus.