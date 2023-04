Mercato : Panique totale à l’OM pour Guendouzi

Arnaud De Kanel

Il y a de la friture sur la ligne entre Matteo Guendouzi et l'OM. Furieux d'être resté sur le banc deux fois de suite, l'international tricolore a échangé avec Javier Ribalta. Annoncé sur le départ cet hiver, Guendouzi a de grandes chances de s'en aller l'été prochain mais les offres tardent à arriver.

L'OM prépare déjà le prochain mercato et compte bien sur la vente de Matteo Guendouzi pour récupérer un maximum de liquidités. Le divorce est presque acté entre les deux parties et l'ancien joueur d'Arsenal a la cote en Premier League. Mais malgré les rumeurs qui reviennent avec insistance, aucun club ne s'est encore réellement manifesté et cela commence à inquiéter l'OM qui a totalement perdu son joueur.

«Ça devient un dossier périlleux»

De passage dans l'émission Rothen S'enflamme sur RMC , le journaliste Florent Germain a confirmé l'intérêt de la Premier League pour Matteo Guendouzi. Cependant, aucune offre n'a été dégainée, ce qui ne rassure pas l'OM. « L’entourage du joueur laisse filtrer que l’Angleterre l’intéresse, notamment Aston Villa. Sauf qu’on m’affirme encore, ses dernières heures, que l’OM n’a reçu aucune offre pour Guendouzi. Donc ça devient un dossier périlleux », a précisé Florent Germain. Il y a de quoi inquiéter les dirigeants olympiens car ils savent qu'Igor Tudor ne fera pas machine arrière avec Guendouzi.

«Tudor estime que Guendouzi doit avoir plus d’impact au milieu de terrain»