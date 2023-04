Guendouzi - OM : L’énorme coup de gueule

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoqué pour la Coupe du monde après une première partie de saison globalement réussie à l’OM, Matteo Guendouzi joue beaucoup moins depuis le début de l’année. Une situation qu’a évoquée Igor Tudor et Jérôme Rothen semble sur la même longueur d’onde que l’entraîneur de l’OM.

Très utilisé durant la première partie de saison, Matteo Guendouzi a perdu son statut de titulaire indiscutable à l’OM depuis le début de l’année 2023. Une situation qu’Igor Tudor a évoquée en conférence de presse : « J'ai beaucoup parlé avec lui. J'ai été joueur moi-même donc je comprends la situation. Pour eux c'est parfois compliqué d'en voir d'autres jouer plus. L’entraîneur doit faire des choix. La saison a été longue, beaucoup y ont contribué. J'ai une équipe sérieuse. Quand vous voyez nos entraînements, vous voyez que quelque chose a changé par rapport au début ». Et visiblement, Jérôme Rothen partage ce point de vue.



Départ pour l’entraîneur de l’OM, les conditions sont posées https://t.co/cmjDZyzb7F pic.twitter.com/zLF7JB3Qpz — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Rothen valide le choix de Tudor

« Le coach est là pour faire des choix. Il a ses raisons. Il voit les joueurs au quotidien, ce qu’il veut mettre en place, les joueurs qui s’imprègnent plus facilement de ses méthodes. Et après il y a les constats sur le terrain. Pour nous, le juge de paix, ce sont les matchs. Mattéo Guendouzi a beaucoup joué depuis le début de la saison. Depuis janvier, son temps de jeu a un peu baissé mais il reste conséquent », lâche l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Si tu ne le dis pas, tu te tais jusqu’au bout»