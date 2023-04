OM : Une grande annonce tombe pour le transfert de Guendouzi

Arnaud De Kanel

Rien ne va plus entre Matteo Guendouzi et l'OM. Indispensable sous Jorge Sampaoli, l'international français a vu son temps de jeu diminuer en flèche depuis la prise de fonction d'Igor Tudor. Le joueur est agacé et les dirigeants ne s'opposeraient pas à son départ.

Le malaise perdure entre Matteo Guendouzi et l'OM. La belle histoire d'amour semble toucher à sa fin. Malheureusement, cette aventure est en train de virer au cauchemar pour Guendouzi qui n'a plus l'occasion de montrer ce dont il est capable sur le rectangle vert. Son avenir pose forcément question, lui qui avait été pisté par Aston Villa cet hiver, et l'OM affiche une position claire dans ce sujet.

«Les dirigeants sont très fermes»

Dans l'émission Rothen S'enflamme , Florent Germain s'est exprimé sur le dossier Matteo Guendouzi. Le journaliste de RMC indique que l'OM ne lui fera pas de traitement de faveur. « C’est vrai que cette saison, dans ces cas là, on l’a vu avec Payet ou Gerson, les dirigeants sont très fermes. Le discours c’est « Ok Guendouzi il est international. Il est apprécié des supporters, mais c’est comme ça », a-t-il souligné. L'OM se tient prêt à vendre son milieu de terrain.

«S’il veut partir cet été aucun problème, à condition qu’il y ait des offres»