Grosse colère à l’OM, le clan Guendouzi calme le jeu

Alors qu’il vit sa deuxième saison sous les couleurs de l’OM, celle-ci est un peu plus compliquée que la première pour Matteo Guendouzi. Une situation que l’international français a de plus en plus de mal à vivre et dont il a notamment discuté avec Javier Ribalta après la victoire face à l’OL le week-end dernier. Dans l’entourage du milieu de terrain âgé de 24 ans, on assure que cela est normal dans la vie d’un club.

Indispensable aux yeux de Jorge Sampaoli, la situation est un peu différente pour Matteo Guendouzi cette saison. L’international français est moins utilisé par Igor Tudor et quand cela est le cas, il est souvent positionné un cran plus haut que son poste de prédilection. Le milieu de terrain âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OM, doit notamment faire face à la concurrence de Valentin Rongier et Jordan Veretout.

Guendouzi mécontent de son temps de jeu

Comme l’indiquait La Provence vendredi, Matteo Guendouzi accepte la concurrence, mais il est surtout déçu de ne pas avoir du tout joué lors des deux dernières rencontres de l’OM, face à l’ESTAC (3-1) et l’OL (1-2). Il s’est d’ailleurs expliqué avec Javier Ribalta le week-end dernier après la victoire au Groupama Stadium.

L’entourage de Guendouzi calme la situation