Tensions à l’OM, Guendouzi attaqué

La fin de saison de l'Olympique de Marseille se passe bien sur le plan sportif, avec une deuxième place en Ligue 1 mais en coulisses, des tensions sont en train de naître. Deux cas similaires ont des réactions diamétralement opposées : Matteo Guendouzi et Dimitri Payet. Le premier vit très mal sa mise au placard soudaine tandis que le second reste exemplaire. Quoiqu'il en soit, le vestiaire de l'OM fait des étincelles en cette fin de saison.

Homme fort de Igor Tudor en début de saison, Matteo Guendouzi est peu à peu rentré dans le rang. L'international français n'a pas disputé la moindre minute de jeu lors des deux derniers matchs de l'OM, face à Lyon (1-0) et Troyes (3-1). il s'est contenté de regarder ses coéquipiers gagner ces deux matchs importants dans la lutte pour la deuxième place sur le banc, Payet ayant lui disputé 9 minutes de jeu face à Troyes et était absent face à l'OL.

Payet, l'exemplarité

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe évoque les comportements de deux mis au placard dans l'effectif de l'OM cette saison : Dimitri Payet et Matteo Guendouzi. Le contexte est très différent puisque le Réunionnais ne fait pas partie des plans de Tudor depuis le début de la saison tandis que pour Guendouzi, cela date de quelques semaines. Mais l'attitude de Payet est louée par le club entier. Le président, Pablo Longoria dit du numéro 10 qu'il est exemplaire. Dimitri Payet est investi, travailleur et ne montre pas ses états d'âme. Tout le contraire de Guendouzi...

Guendouzi, comportement problématique