Incroyable, l’entraîneur de l’OM se fait fracasser en plein direct

Malgré la victoire de l’OM à Lyon (2-1), qui permet aux Marseillais de conserver la deuxième place de Ligue 1, Eric Di Meco n’est pas convaincu par le comportement d’Igor Tudor, et notamment sa justification concernant la titularisation de Leonardo Balerdi à la place de Chancel Mbemba.

Bien que le RC Lens ait frappé fort contre l'AS Monaco (3-0), l'OM conserve sa deuxième place grâce à sa victoire arrachée dans les arrêts de jeu à Lyon (2-1). Cependant, Eric Di Meco explique qu'il continue à avoir des doutes concernant certains choix d'Igor Tudor, qui a notamment préféré Leonardo Balerdi à Chancel Mbemba contre l'OL.

«Il se fout de nous»

« Moi ça m’ennuie de parler de ça parce que sur le match d’hier soir, il y a d’autre chose à dire si vous voulez faire des critiques sur l’OM. Par exemple, de mettre Balerdi sur le terrain à la place de Mbemba.Là y a un débat pour moi. Il va falloir qu’on m’explique parce que si Tudor il explique, en rigolant à moitié, que Balerdi est meilleur que Mbemba, là pour moi il se fout de nous », explique l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC avant de poursuivre.

«Il est en train de faire n’importe quoi»