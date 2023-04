Le RC Lens met la pression à l’OM, il annonce une bonne nouvelle

Hugo Chirossel

Alors qu’un seul point les sépare au classement, le RC Lens recevra l’OM le 6 mai prochain à Bollaert. Une rencontre qui pourrait s’avérer décisive dans la lutte entre les deux équipes pour la deuxième place du classement. Cependant, Vitorino Hilton, qui a joué pour les deux formations, estime que les Marseillais ont un avantage sur les Sang et Or.

Après la victoire du RC Lens face à l’AS Monaco samedi (3-0), l’OM s’est également imposé, en déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche (1-2). Les Olympiens comptent un point d’avance sur les Sang et Or au classement, alors que les deux équipes s’affronteront le 6 mai prochain à Bollaert. Cependant, les hommes d’Igor Tudor sont bien plus performants à l’extérieur qu’à domicile cette saison et pour Vitorino Hilton, cela pourrait faire la différence.

Le PSG et l’OM foncent sur un buteur, une offre colossale est dégainée https://t.co/70NBK6HcvD pic.twitter.com/G38TOF5bEy — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

« L’OM est plus performant à l’extérieur »

« L’OM est plus performant à l’extérieur qu’à domicile, les joueurs peuvent s’en servir. On l’a encore vu dimanche contre Lyon. On ne les imaginait pas forcément gagner vu la physionomie du match, mais ils y ont cru et ils ont tout donné jusqu’à la fin pour l’emporter. Ils défendent très bien et quand ils se projettent vers l’avant, ils font mal à tous leurs adversaires », a déclaré Vitorino Hilton, dans un entretien accordé à La Provence .

« C’est là que Marseille peut en profiter »