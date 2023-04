Riolo pousse un énorme coup de gueule sur l'OM

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire contre l'OL ce dimanche soir, l'OM a retrouvé sa deuxième place en Ligue 1. Alors que le RC Lens, troisième, reçoit une pluie d'éloges ces dernières semaines, Daniel Riolo a dégoupillé, estimant que le club phocéen méritait aussi d'être encensé pour son excellente saison.

Après avoir battu largement l'AS Monaco ce samedi, le RC Lens a chipé provisoirement la deuxième place de la Ligue 1 à l'OM. Opposé à l'OL en terres lyonnaises ce dimanche soir, le club emmené par Igor Tudor était donc dans l'obligation de l'emporter pour redevenir le dauphin du PSG en championnat. Et la bande à Alexis Sanchez est parvenue à le faire, brisant par la même occasion une malédiction. En effet, l'OM n'avait plus battu l'OL à l'extérieur depuis 2007.

L'OM jubile, le patron du vestiaire calme tout le monde https://t.co/hVnVXLWNIs pic.twitter.com/xxB9q0eP3G — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Daniel Riolo dégoupille sur l'OM

Alors que le RC Lens est encensé ces dernières semaines, Daniel Riolo a poussé un énorme coup de gueule dans l' After Foot ce dimanche soir, et ce, parce qu'il ne comprend pas pourquoi l'OM ne dispose pas du même traitement de faveur.

«Qu’est-ce qu’il faut faire pour l’OM ?»