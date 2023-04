«Il a peur», il balance sur l'homme fort de l'OM

Arnaud De Kanel

Tombeur de l'OL dimanche soir, l'OM a repris sa deuxième place. Les hommes d'Igor Tudor sont en bonne posture pour participer à la prochaine édition de Ligue des champions. Pour autant, les choix du coach croate font débat. Daniel Riolo ne comprend pas certaines décisions.

L'OM a enfin gagné à Lyon, seize ans plus tard. Le club phocéen a remporté cet Olympico décisif pour la course à la Ligue des champions ce dimanche soir au Groupama Stadium. Bien qu'il possède le meilleur effectif de l'OM sur ces dernières années et qu'il dispose de 5 changements, Igor Tudor n'a pas voulu chambouler son équipe. Le Croate n'a fait sortir que Ruslan Malinvoskyi, à la 83ème minute, alors que l'OM était tenu en échec. Daniel Riolo déplore ce manque d'audace.

Plombé par l’OM, il hallucine complètement https://t.co/8FvRV4OpMO pic.twitter.com/5B6aYZNlZU — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

«Tudor a peur de changer»

Le douloureux souvenir du match face à Strasbourg doit encore hanter Igor Tudor. Ce soir là, le coach de l'OM avait effectué des changements préjudiciables qui avaient fait sombrer les coéquipiers de Valentin Rongier, rejoint en fin de partie alors qu'ils menaient de deux buts. Depuis, il se montre plus frêle dans son coaching, n'osant plus grand chose pour ne pas perturber l'équilibre de son équipe. Daniel Riolo l'a bien remarqué.

«Il ne veut plus prendre de risques»