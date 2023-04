Fiasco à Marseille, l'OM donne son explication

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, l'OM peine à assoir sa domination au Vélodrome. Alors que son équipe est particulièrement vulnérable à domicile, Igor Tudor a tenté d'expliquer pourquoi. Selon le technicien de l'OM, les équipes visiteuses se surpassent à Marseille parce qu'elles ne viennent qu'une fois par an.

Classé deuxième en Ligue 1, derrière le PSG et devant le RC Lens, l'OM a réussi à engranger un grand nombre de points à l'extérieur, et notamment sur la pelouse de l'OL ce dimanche soir. Toutefois, le club emmené par Igor Tudor a beaucoup plus de difficultés lorsqu'il évolue devant ses supporters au Vélodrome.

L'OM jubile, le patron du vestiaire calme tout le monde https://t.co/hVnVXLWNIs pic.twitter.com/xxB9q0eP3G — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

L'OM pêche au Vélodrome

Interrogé par Prime Video après la victoire de l'OM face à l'OL ce dimanche soir (1-2), Igor Tudor a tenté d'expliquer pourquoi son équipe avait autant de mal lorsqu'elle joue à domicile. Et à en croire le coach marseillais, leurs adversaires sont particulièrement performants au Vélodrome parce qu'ils ne foulent ce terrain qu'une fois par an.

«Quand tu viens au Vélodrome une fois dans l’année, tu te surpasses»