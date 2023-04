Le coach de l'OM lance un coup de pression

Arnaud De Kanel

En triomphant sur la pelouse du Groupama Stadium, l'OM s'est donné de l'air. Le club phocéen est de nouveau dauphin du PSG alors qu'il ne reste plus que six journées à disputer. Euphorique sur le bord du terrain, Igor Tudor s'est montré beaucoup plus tempéré en conférence de presse, rappelant que la saison n'était pas encore terminée.

En voilà une victoire qui fait du bien pour l'OM ! Dominateurs tout au long de la partie, les hommes d'Igor Tudor ont longtemps buté sur Anthony Lopes avant que Malo Gusto ne vienne tromper son propre gardien à la dernière seconde. Grâce à ce succès, l'OM a repris sa deuxième place au classement derrière le PSG. Un match dingue au dénouement cruel pour les Lyonnais, heureux pour les Marseillais qui ne lâchent rien dans la course à la Ligue des champions. Igor Tudor espère que cette victoire marquera un tournant dans la saison de son équipe.

«On est encore loin du but»

« J'espère que c'est un tournant, mais il y a encore beaucoup de points en jeu d'ici la fin de saison et la qualification est encore loin. On doit encore jouer Lens (le 6 mai à Boallert) et Lille (le week-end du 21 mai à Pierre-Mauroy). C'est une victoire qui a beaucoup de valeur mais on est encore loin du but », a confié le coach de l'OM en conférence presse avant de poursuivre.

«Il y a eu beaucoup d'émotions»