«Hors-norme, machine» : Cette star de l’OM a choqué tout le monde

Libéré de son contrat l’été dernier par l’Inter Milan, Alexis Sanchez s’est engagé avec l’OM. Meilleur buteur du club olympien, l’international chilien a aussi épaté tout son monde par son professionnalisme. Un proche de la direction est bluffé par l’implication que met le buteur de 34 ans.

Igor Tudor a toujours été très élogieux lorsqu’il parle d’Alexis Sanchez, cela ne devrait pas changer d’ici la fin de saison. Arrivé à l’OM l’été dernier, l’attaquant chilien est indiscutable dans le onze de départ du technicien croate. Leader technique, Alexis Sanchez est aussi le meilleur buteur de l’OM cette saison, lui qui évolue régulièrement à un poste d’attaquant qu’il n’apprécie guère.

Alexis Sanchez, modèle de professionnalisme

Pour autant, Alexis Sanchez ne rechigne pas les efforts. Igor Tudor avait confié que l’ancien joueur d’Arsenal avait pour habitude d’arriver deux heures avant les autres… et de repartir deux heures après. Visiblement, cette anecdote de l’entraîneur de l’OM n’est pas une légende comme l’explique un proche de la direction.

«Tu vois passer sa voiture à 15h alors que certains sont partis depuis 13h30»