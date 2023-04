OM : Son calvaire est terminé, il jubile

Florian Barré

Annoncé sur le départ à l’OM lors du dernier mercato hivernal, Cengiz Ünder a inversé la tendance. Auteur d’un début de saison difficile, en jouant les seconds rôles dans l’équipe d’Igor Tudor, l’international turc reçoit enfin la confiance qu’il attendait, et ce, en enchaînant les titularisations. Dans La Provence, l’attaquant olympien s'est réjoui que son calvaire soit terminé.

Depuis le retour de Coupe du monde, Cengiz Ünder a été titularisé à 18 reprises en 20 matchs avec l’OM. Le Turc s’est souvent montré à son avantage comme face à Troyes dimanche dernier où il a été décisif sur les trois buts de son équipe. Pourtant obtenir la confiance d’Igor Tudor n’était pas gagné.

Une adaptation difficile

Alors qu'il a totalement relancé sa saison, Ünder s’est confié à La Provence concernant son évolution à l’OM ces derniers mois : « Je suis très content. Le début de saison a été compliqué pour moi, il fallait que je m'adapte aux attentes de l'entraîneur, qui attendait beaucoup plus de moi. Je cours et je me déplace beaucoup plus, je participe davantage au jeu. Il a aussi fallu que je récupère de mes efforts pour satisfaire le coach » a lâché l’attaquant turc.

Ünder se plaît à l’OM