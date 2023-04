OM : Son transfert est annoncé, il calme tout le monde

Florian Barré

Alors qu’il semble devenir un joueur indiscutable de l’effectif d’Igor Tudor, Cengiz Ünder a dernièrement été annoncé sur le départ par différentes sources. En début de saison, le Turc peinait à s’imposer comme un titulaire en puissance, mais n'a pas baissé les bras pour autant. Interrogé, Cengiz Ünder s’est exprimé au sujet de son avenir, et son message est très clair.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2021, Cengiz Ünder a un peu accusé le coup cette saison avec seulement 25 titularisations en 39 matchs joués. Mais dernièrement, il est devenu l’un des joueurs les plus utilisés par Igor Tudor à la surprise générale, quand on se souvient de son dernier hiver. Gentiment poussé vers la sortie, l'international turc avait refusé le départ, persuadé qu'il était préférable pour lui de poursuivre son aventure à l'OM. Ça n’a par ailleurs pas empêché l’apparition de nouvelles rumeurs de départ ces dernières semaines.

Ünder veut rester à l’OM !

Dans un entretien pour La Provence , Ünder n’a pas mâché ses mots et a clairement affiché son amour pour l’OM : « On parle de vous pour un probable départ cet été. Pourriez vous partir ? J'ai lu ça, mais franchement, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas un sujet. Je suis bien ici, j'ai envie de bien finir la saison, de nous qualifier en Ligue des Champions et de rester à Marseille. Je suis un élément important de l'équipe, je veux continuer à l'OM. Mon seul objectif pour cet été, c'est de prendre des vacances ! (rires) Et de revenir à Marseille. Partir n'est pas envisageable » a lâché l’attaquant.

Cap sur Lyon pour Ünder

Auteur de trois buts et quatre passes décisives cette saison, Ünder a amélioré son bilan face à Troyes le week-end dernier en étant impliqué dans les trois buts de son équipe. Le Turc devra se montrer aussi décisif ce dimanche contre Lyon, alors que l’OM est à deux points de Lens, deuxième.