«Le plus gros menteur de la terre», il se lâche sur Tapie à l’OM

Décédé en octobre 2021, Bernard Tapie restera, pendant toujours, le premier président d'un club français à avoir soulevé la Ligue des champions. Un exploit, qui lui permet, aujourd'hui, d'être considéré comme une icône à Marseille. Ancien joueur de l'OM, Jean-Philippe Durand garde un souvenir ému de Tapie. Ce samedi, il a évoqué sa relation avec son ancien dirigeant.

En 1991, Jean-Philippe Durand signait avec l'OM. Pourtant, ce n'était pas le premier choix du milieu de terrain, proche de signer avec le PSG. Mais président du club marseillais, Bernard Tapie était vite parvenu à le convaincre et à s'attacher ses services. Au cours de leur aventure commune à Marseille, les deux hommes ont tissé des liens étroits comme le confirme Durand dans un entretien à L'Equipe ce samedi. Avec émotion, l'international français a également évoqué le caractère trompeur de Tapie.

« Il disait parfois des énormités aux joueurs »

« J'ai tout de suite compris en le voyant qu'il fallait prendre du recul pour éviter de se brûler. Sa force, c'était de bien analyser le comportement de ses interlocuteurs. Il était brillant mais foncièrement, c'était quand même le plus gros menteur de la terre. Il avait compris que je voyais son manège. Il disait parfois des énormités aux joueurs pour les booster et me regardait en souriant » a déclaré Durand, qui a tenu, néanmoins, à lui rendre un hommage appuyé.

« C'était un mec hyper intéressant »