Surprise, il compare ce joueur de l’OM à une légende du PSG

Titulaire seulement pour la troisième depuis son arrivée à l’OM, Vitinha a débloqué son compteur face à l’ESTAC dimanche soir (3-1). Auteur d’un doublé, l’attaquant portugais âgé de 23 ans a réalisé sa première prestation aboutie sous les couleurs du club marseillais. Interrogé à son sujet après la rencontre, Adil Rami l’a comparé à un certain Pedro Miguel Pauleta.

Énigme à l’OM depuis son arrivée lors du mercato hivernal, Vitinha a enfin trouvé le chemin des filets, lors de la victoire face à l’ESTAC dimanche soir (3-1). S’il a tout de même eu du déchet dans son jeu, l’attaquant portugais de 23 ans a été auteur d’un doublé, à l’occasion de sa troisième titularisation sous les couleurs marseillaises. Une véritable délivrance pour l’ancien joueur de Braga, recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, avec qui il s'est engagé jusqu'en juin 2027

« Le mec te met des doublés à la Pauleta »

Adil Rami, qui a eu Vitinha au marquage pendant plus d’une heure avant d’être remplacé, s’est exprimé sur l’attaquant de l’OM à l’issue de la rencontre. « Je sais que j’avais Vitinha au marquage et ça va, j’ai su le prendre. Après il met doublé, c’est la vie du défenseur. Tu te bats 90 minutes et le mec te met des doublés à la Pauleta », a-t-il déclaré en zone mixte.

« Je le trouve intelligent, bon dans la surface de réparation »