En pleine galère à l’OM, il se lâche

Hugo Chirossel

Arrivé à l’OM l’été dernier, Jonathan Clauss avait parfaitement débuté son aventure marseillaise. Mais l’international français a ensuite traversé une période bien plus compliquée, notamment depuis sa non-sélection pour la Coupe du monde 2022. Titulaire dans le couloir gauche dimanche soir face à l’ESTAC, le joueur âgé de 30 ans estime qu’il est désormais sur la bonne voie.

Après la défaite du RC Lens sur la pelouse du PSG (3-1) et la victoire de l’AS Monaco contre Lorient (3-1), l’OM devait à tout prix l’emporter lors de la réception de l’ESTAC (3-1) dimanche soir. Ce que les hommes d’Igor Tudor ont fait, grâce notamment à un doublé de Vitinha. Avec ce succès, l’OM reprend la deuxième place du classement de Ligue 1, avec un point d’avance sur les Sang et Or .

Son cauchemar prend fin, l’OM lui envoie un énorme message https://t.co/W9Ptw8nonO pic.twitter.com/KW6W4z5uN4 — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

« L'ambiance était extraordinaire, on était obligé de gagner »

Une victoire qui a fait du bien à l’OM, mais également à Jonathan Clauss. En difficulté sur le plan sportif ces derniers mois, l’international français s’était également attiré les foudres d’Igor Tudor après ses commentaires sur ses changements effectués lors du match nul face à Strasbourg le 12 mars dernier (2-2). Mais ses dernières prestations, contre Lorient le week-end dernier et Troyes dimanche, l’ont rassuré. « J'ai l'impression que tout est bien ce soir. On avait à cœur de gagner car cela faisait longtemps à domicile. L'ambiance était extraordinaire, on était obligé de gagner », a déclaré Jonathan Clauss, dans des propos relayés par L’Équipe .

« J'ai une période un peu compliquée »