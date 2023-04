Il entre en clash à l’OM, une décision est prise

Arnaud De Kanel

Depuis que Didier Deschamps l'a snobé, Jonathan Clauss accuse le coup. Le latéral enchaine les prestations médiocres et ses relations avec Igor Tudor se seraient refroidies à tel point que le Croate l'aurait dans le collimateur. Ce climat électrique a poussé Pablo Longoria à prendre une décision radicale.

Après deux saisons très réussies à Lens, Jonathan Clauss avait débarqué à l'OM l'été dernier pour une dizaine de millions d'euros. Auteur d'un bon début de saison, l'ancien joueur d'Avranches est à la peine ces derniers mois et se retrouve sous le feu des critiques. « Clauss a mal pris sa non-sélection à la Coupe du monde. Bon, ok très bien c’était en décembre on est au mois d’avril, tu vas revenir ou tu vas pas revenir ? T’attends un transfert, tu veux partir ? Je ne comprends pas », lâchait même Daniel Riolo à son sujet. Rien ne s'arrange pour Clauss qui serait entré en froid avec Igor Tudor. Une décision a déjà été prise concernant son avenir.

Clauss en froid avec Tudor

La tension est à son comble entre Jonathan Clauss et son entraineur Igor Tudor. Le défenseur avait publiquement critiqué les choix du Croate face à Strasbourg, match où l'OM avait été rejoint dans les arrêts de jeu après des changements douteux. L'Equipe rapporte qu'Igor Tudor n'aurait pas du tout apprécié la réaction de Clauss et il lui aurait fait savoir. Depuis, Clauss est dans le collimateur d'un Tudor qui lui reproche de ne pas assez se donner aux entrainements. Lorsque le géant croate a un joueur dans le viseur, ça finit très mal. Pour autant, Clauss ne devrait pas en faire les frais.

Pas de transfert pour Clauss ?