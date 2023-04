L’OM lui a volé une star, il déballe tout

Thomas Bourseau

L’OM a frappé un grand coup sur le dernier mercato estival en recrutant Jonathan Clauss qui était très convoité. Le RC Lens a perdu l’international français, mais s’y était pleinement préparé. Explications.

La saison passée au même titre que Seko Fofana, Jonathan Clauss a fait forte impression avec le RC Lens. De quoi lui valoir des intérêts en Angleterre de Chelsea et en Espagne de l’Atletico de Madrid. Finalement, Clauss a fait le choix de quitter Lens… pour Marseille ! En effet, sous l’impulsion du président Pablo Longoria, l’OM a bouclé la venue de Clauss. Et le RC Lens avait tout simplement tout prévu dans cette opération.

«Quand Jo Clauss est parti, Jimmy Cabot était là»

« Il faut être malin. Cheick (Doucouré) était là depuis 2018. Il faisait partie de la renaissance du club. On savait qu’il allait avoir des clubs anglais sur lui. On sentait qu’il allait partir. Son remplaçant, Salis (Abdul Samed), vient de la même académie que lui. Ils ont les mêmes conseillers. On s’est renseigné sur lui et cela s’est fait naturellement. Salis est arrivé l’avant-veille du départ de Cheick, et c’est lui qui l’a accueilli dans le vestiaire. De même, quand Jo Clauss est parti, Jimmy Cabot était là ». a confié Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, au cours d’une interview avec le site officiel de la Ligue 1.

«Clauss la même, il reste il ne reste pas, il ne sait pas»