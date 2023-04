Il a mis le feu au feuilleton Mbappé et lâche une punchline

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne fait pas seulement rêver le Real Madrid. Du côté de Liverpool, et plus particulièrement de Jürgen Klopp, plusieurs tentatives ont été effectuées pour l’attaquant du PSG. L’Allemand s’est attardé sur ce sujet.

Jürgen Klopp pourrait bien avoir vendu la mèche concernant un échec cuisant de Liverpool sur le marché des transferts. C’est un secret de polichinelle certes, mais Kylian Mbappé est la signature rêvée du Real Madrid et le club merengue a toujours été la préférence de Mbappé ou plutôt l’objectif à atteindre pendant sa carrière. Cependant, alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge au printemps 2022, le champion du monde décidait de prolonger son contrat au PSG.

Le clan Mbappé approché à de multiples reprises par Liverpool

Pendant ladite année 2022, Liverpool aurait également été prêt à accueillir Kylian Mbappé, en vain. C’est du moins ce que The Athletic a révélé ces derniers jours, mais en raison des difficultés sportives rencontrées par les Reds cette saison, ils ne reviendront pas à la charge cet été après avoir manqué leur première approche en 2017 comme Mbappé le révélait en mai 2022 ainsi qu’en 2020. Le 25 avril 2020, le10sport.com vous dévoilait un appel de Jürgen Klopp à Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant du PSG, afin de lui présenter le projet à Liverpool. Mbappé a gentiment repoussé les avances de l’entraîneur allemand.

Mbappé vise du lourd, un record historique va tomber https://t.co/couAvxIipD pic.twitter.com/64jKfQs9Gt — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Klopp avoue à demi-mot un échec avec Mbappé