OM : Il propose le remplaçant de Payet en direct

Arnaud De Kanel

Élément indispensable du système de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a été complètement déclassé depuis l’arrivée d’Igor Tudor. La mise sur le banc du Réunionnais avait même valu les sifflets du Vélodrome au Croate qui n’a pas flanché et a assumé son choix. A 36, l’avenir de Payet à l’OM semble scellé et il faudra lui trouver un remplaçant. Pour Nicolas Filhol, la perle rare se trouve au FC Nantes.

L’avenir de Dimitri Payet à l’OM s’écrit en pointillés. Dans un entretien accordé à L’Equipe , Igor Tudor a concédé que le Réunionnais n’avait pas la caisse pour pouvoir évoluer dans son système, scellant ainsi son sort. Pour autant, Payet est un profil rare qui manque à l’OM dans ce sprint final. Pour le remplacer, le journaliste Nicolas Filhol suggère de recruter Ludovic Blas.

OM : Son transfert se prépare, il fait une annonce https://t.co/D3IRz38a7U pic.twitter.com/nl0bEWw4sU — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«On ne sait pas si c’est un joueur qui peut encore franchir un palier»

« Blas, s’il vient, le problème, c’est que tu as de la concurrence. Il y a Harit, Malinovskyi et Ounahi, qui peut jouer à ce poste. C’est bien d’avoir des vrais bons joueurs de Ligue 1, mais encore faut-il qu’il le reste s’il vient à l’OM. On ne sait pas si c’est un joueur qui peut encore franchir un palier, puisqu’il n’y a pas de référence à son niveau. Après ça, c’est sûr qu’il est bon à Nantes, mais il faut qu’il parte de son club », a lâché le journaliste dans l'émission Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Pour remplacer numériquement Payet, ce serait parfait»