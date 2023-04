OM : Son transfert se prépare, il fait une annonce

Hugo Chirossel

Parti en prêt en FC Séville lors du dernier mercato hivernal, Pape Gueye s’est rapidement imposé. À tel point que ces dernières semaines, la presse espagnole indiquait que le club andalou était intéressé à l’idée de le recruter définitivement. Interrogé sur son avenir, l’international sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, a botté en touche.

« C'est un joueur extrêmement courageux. Il faut le cadrer, parce que je l'ai déjà eu et je le connais, mais il a toujours beaucoup de puissance et une grande envie de toujours chercher le porteur du ballon adverse. Il a une générosité dans l'effort et une agressivité constante dans le jeu pour laquelle on se souviendra sûrement de lui pendant son séjour au FC Séville . » Peu après son arrivée en prêt en provenance de l’OM, Jorge Sampaoli avait été dithyrambique envers Pape Gueye.

Gueye a convaincu Séville

En manque de temps de jeu à Marseille, l’international sénégalais a été prêté au FC Séville jusqu’à la fin de la saison. Comme l’indiquait Mundo Deportivo dernièrement, les Andalous aimeraient recruter définitivement Pape Gueye lors du prochain mercato estival. Un transfert qui pourrait rapporter 10M€ à l'OM.

« On verra après ce prêt »