OM : Après Cristiano Ronaldo, une star internationale met le feu à Marseille

Régulièrement à Marseille, certaines stars mondiales se retrouvent au cœur des rumeurs. Après Cristiano Ronaldo l'été dernier, voilà qu'un nouveau joueur se retrouve associé à l'OM. Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais ont lancé le #SadiOM pour réclamer l'arrivée de Sadio Mané (Bayern Munich). Un transfert, qui paraît irréalisable en raison notamment de son salaire.

Lorsqu'une star s'apprête à changer d'air, on peut compter sur les supporters marseillais pour mettre leur grain de sable. En 2022, des fans de l'OM avaient lancé le #RonaldOM sur les réseaux sociaux pour réclamer l'arrivée du buteur portugais, en partance de Manchester United. Mais très vite, Pablo Longoria avait pris la parole pour mettre fin aux espoirs. « Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations... Le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens dont tu as à disposition, avec un équilibre économique » avait confié le président de l'OM au sujet de Cristiano Ronaldo.

Mercato : Fake news révélée à l’OM https://t.co/6N7jcpOZjy pic.twitter.com/3To7IFdkdE — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Le #SadiOM est lancé

Mais quelques mois après leur initiative, les supporters de l'OM ont réédité, mais cette fois-ci avec Sadio Mané. L'international sénégalais agite les médias allemands en raison de son clash avec Leroy Sané au Bayern Munich. Et les fans marseillais se sont engouffrés dans la brèche pour réclamer l'arrivée de Mané, qui avait tenu ses paroles en janvier 2022. « Les Marseillais faites l’effort quand même, mettez l’argent je viens. Il faut payer le transfert et je viens » avait confié le buteur dans une vidéo publiée par Pape Gueye.

Un transfert qui paraît irréalisable

Mais dans les faits, l'arrivée de Sadio Mané paraît irréalisable, notamment en raison de son salaire hors de portée pour l'OM. Par ailleurs, il n'est pas certain que le joueur quitte le Bayern Munich en fin de saison puisque Leroy Sané aurait demandé à ses dirigeants de ne pas sanctionner son coéquipier trop durement. Mais à Marseille, les rêves restent permis.