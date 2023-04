Le PSG mise tout sur lui, un ancien de l’OM dicte son mercato

Thomas Bourseau

Le PSG réfléchirait déjà à son mercato estival et surveillerait la situation de Victor Osimhen. L’international nigérian pourrait cependant snober le PSG pour rejoindre Chelsea. Un choix qui serait encouragé par son admiration pour Didier Drogba, légende des Blues.

Victor Osimhen est bien parti pour vivre un mercato d’enfer. Grâce à ses performances en Serie A et en Ligue des champions avec le Napoli, l’international nigérian semble avoir tapé dans l’oeil de quelques cadors européens. A commencer par le PSG.

Le PSG se frotte au gratin européen pour Osimhen

Selon RMC Sport, le PSG aurait décidé de tout miser sur Victor Osimhen cet été. En quête d’un renfort dans le secteur offensif pour épauler Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain ferait d’Osimhen sa priorité absolue dans ce secteur de jeu, mais devrait se frotter à des grands noms du football européen dont le Bayern Munich qui, sous la houlette de son nouvel entraîneur Thomas Tuchel, pourrait avancer ses pions selon Sky Deutschland.

Mbappé : Panique au PSG avec la malédiction des buteurs https://t.co/GbSqW0QR2Q pic.twitter.com/rUUaKdm7K4 — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Osimhen vers Chelsea pour marcher sur les traces de Drogba ?