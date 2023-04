Le feuilleton Messi s’emballe, le PSG peut trembler

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison, Lionel Messi pourrait bien ne plus être un joueur du PSG. L'Argentin arrive en fin de contrat et le FC Barcelone fait tout son possible pour le faire revenir et aurait proposé un programme à la Liga pour éviter les sanctions du Fair-Play Financier. La ligue espagnole aurait néanmoins recalé le club culé. Mais le Barça ne devrait pas lâcher l'affaire pour autant.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n’a pas encore annoncé ce qu’il fera au-delà de cet été. Luis Campos cherche à le prolonger depuis plusieurs mois maintenant, mais La Pulga ne serait pas certaine de vouloir poursuivre l’aventure dans la capitale. Dans le même temps, un retour au FC Barcelone est évoqué. La formation blaugrana aurait d’ailleurs tenté un coup pour le rapatrier.

Le Barça s'est fait recaler pour le retour de Messi

Il y a quelques jours, SPORT annonçait que le FC Barcelone préparait un programme à transmettre à la Liga pour échapper au Fair-Play Financier. Néanmoins, le journaliste Gerard Romero a dévoilé sur sa chaîne Twitch ce vendredi que le plan du club catalan n’aurait pas convaincu la Liga puisqu’il ne permettrait pas à l’équipe catalane d’être en accord avec le Fair-Play Financier.

Laporta va revenir à la charge

Toutefois, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de lâcher l’affaire. En effet, Gerard Romero indique que le club culé devrait revenir à la charge dans les prochains jours. Le pensionnaire de la Liga devrait présenter une autre version de son programme à la ligue dans les prochains jours, dans l’espoir d’éviter les sanctions du Fair-Play Financier et ainsi tenter de faire revenir Lionel Messi. Le PSG est prévenu.