Mercato - Messi : Un plan machiavélique est dévoilé, le PSG peut paniquer

Pierrick Levallet

Au coeur de nombreuses rumeurs sur le mercato, Lionel Messi n'a pas fini d'affoler le marché des transferts. En fin de contrat, l'Argentin n'a pas encore prolongé avec le PSG alors que le FC Barcelone rêve de le faire revenir. D'ailleurs, le club blaugrana serait en train de préparer un plan pour être en mesure de le rapatrier malgré le fair-play financier.

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’avenir de Lionel Messi fait l’objet de nombreuses rumeurs sur le mercato. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Dans le même temps, le FC Barcelone rêve de le rapatrier, alors que le club de la capitale cherche désespérément à étendre son engagement. Pour le moment, Lionel Messi n’a toujours pas donné sa réponse, d’autant plus que le Barça doit d’abord régler la question du fair-play financier avant de pouvoir envisager le retour de Lionel Messi. Mais la direction blaugrana préparerait un stratagème pour être en mesure de le faire revenir.

Le Barça échafaude un plan pour le retour de Messi

À en croire les informations de SPORT , Mateu Alemany négocierait avec la Liga depuis un certain temps maintenant. Le directeur sportif du FC Barcelone proposerait des actions claires afin de réduire les salaires, vendre quelques joueurs et améliorer les revenus du club. Le média catalan indique qu’il serait peu probable que le plan du Barça parvienne à réduire l’excédant de sa masse salariale en une seule année, mais il serait tout à fait possible que cela se fasse sur deux ans. Mateu Alemany aurait ainsi proposé ce plan à la Liga.

La réponse de Messi est attendue sur le mercato