Messi - PSG : Ça chauffe, un rendez-vous est fixé pour son nouveau contrat

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son bail arrive à expiration avec le PSG, Lionel Messi se verrait bien retourner au FC Barcelone, deux ans après son départ. Les discussions ont déjà été entamées entre les dirigeants blagurana et le camp argentin, et une rencontre est désormais attendue. De quoi ouvrir un peu plus la porte du club culé au septuple Ballon d’Or.

« Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. » Interrogé il y a plusieurs jours sur Lionel Messi, Rafa Yuste a clairement confirmé l’intérêt du FC Barcelone à l’égard de son ancien joueur. « Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici », avait indiqué le vice-président du club culé. Une volonté partagée par Lionel Messi, nostalgique de sa vie en Catalogne.

Le Barça rêve de Messi

Alors que sa prolongation au PSG semblait inéluctable il y a quelques mois, Lionel Messi est aujourd’hui sur le départ, et le Barça a bien l’intention de profiter de la situation pour tenter sa chance malgré les nombreux obstacles sur sa route.

Rencontre à venir