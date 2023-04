Transferts - PSG : Offre de 400M€, Messi a pris sa décision

La rédaction

Alors que son contrat expire en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Depuis quelques semaines, certaines rumeurs évoquent un retour de l’Argentin au FC Barcelone, mais également en Arabie Saoudite, du côté d’Al-Hilal. Mais selon le journaliste Nabil Djellit, le club saoudien a bien formulé une offre XXL au septuple Ballon d’Or.

Le duel opposant Lionel Messi à Cristiano Ronaldo pourrait bientôt revenir au goût du jour. Si le premier évolue encore au PSG et que le second est désormais bien installé à Al-Nassr, l’Arabie Saoudite rêve de pouvoir compter sur ces 2 légendes vivantes dans son championnat, afin de promouvoir sa campagne de candidature comme pays hôte de la Coupe du monde 2030. Et alors qu’une prolongation à Paris s’éloigne de jour en jour pour La Pulga , une offre titanesque de la part d’un club saoudien pourrait-elle réellement changer la donne pour le clan Messi ?

PSG : Messi a tranché pour sa prochaine destination https://t.co/dAIP8Khhjf pic.twitter.com/Cwl2wDqFYd — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Al-Hilal a proposé 400 M€ sur 7 ans à Lionel Messi

Selon le journaliste Nabil Djellit, cette offre colossale existe bel et bien. En effet, le club d’Al-Hilal aurait proposé un pont d’or au père de Lionel Messi. « L'offre mirobolante existe, je vous le confirme, puisque son père s'est rendu récemment du côté de Riyad. On sait qu'il y a une politique agressive du côté de l'Arabie Saoudite pour récupérer des têtes d'affiche. Ils lui auraient effectivement proposé 400M€ non pas sur 2 ans, mais sur 7 ans » , affirme le journaliste au micro d’ Europe 1 .

Messi pas intéressé par les Saoudiens ?