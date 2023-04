Messi - PSG : Une surprise est annoncée

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi semble de plus en plus se diriger vers un départ. Mais d’après les informations d’Alfredo Martinez, tout serait encore possible en ce qui concerne l’avenir de l’Argentin. Ce dernier a plusieurs options sur la table et va devoir faire un choix.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’avenir de Lionel Messi est au cœur des débats. D’après RMC Sport et L’Équipe , une prolongation avec le club de la capitale serait de plus en plus hypothétique, alors qu’elle semblait presque actée il y a quelques semaines. L’Argentin souhaiterait retourner au FC Barcelone. En ce sens, Rafa Yuste a indiqué la semaine dernière que les Blaugrana étaient en contact avec son entourage.

« Tout est ouvert »

Cependant, d’après les informations d’Alfredo Martinez, le dossier Lionel Messi serait encore loin de livrer son verdict. Sur Twitter , le journaliste espagnol indique que « tout est ouvert » en ce qui concerne son avenir. La Pulga aurait une proposition du PSG qui conviendrait à ses exigences et pourrait donc décider de prolonger.

Messi a plusieurs options pour son avenir

En ce qui concerne les contacts avec le FC Barcelone, selon Alfredo Martinez, seul Xavi discuterait avec Lionel Messi. Il n’y aurait pas encore eu d’échange avec Joan Laporta ou la direction catalane. Le journaliste espagnol ajoute que l’entraineur du Barça serait en contact permanent avec Lionel Messi, mais que ce dernier aurait également des offres importantes provenant d’Arabie Saoudite et de l’Inter Miami. Affaire à suivre…