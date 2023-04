PSG : C’est confirmé, Messi peut claquer la porte

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, les rumeurs fusent autour de l'avenir de Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 35 ans n'a toujours pas prolongé au PSG malgré la volonté du club de la capitale de le conserver. D'ailleurs, l'Argentin éprouverait de plus en plus de difficultés à accepter l'offre parisienne.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi alimente les rumeurs sur le mercato. L’Argentin ne sait pas encore ce qu’il fera au-delà de cette saison. Le PSG continue de faire le forcing pour étendre son engagement. Mais à l’heure actuelle, Lionel Messi n’aurait toujours pris aucune décision pour son avenir. La MLS, l’Arabie Saoudite et le FC Barcelone se tiendrait à l’affût. Et dans le même temps, La Pulga aurait lancé un ultimatum au PSG.

PSG : Messi a tranché pour sa prochaine destination https://t.co/dAIP8Khhjf pic.twitter.com/Cwl2wDqFYd — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Messi pose ses conditions pour prolonger

Sur sa chaîne YouTube , Fabrizio Romano a ainsi dévoilé que Lionel Messi avait posé quelques conditions pour prolonger. Le joueur de 35 ans souhaiterait notamment avoir des garanties concernant le projet sportif du PSG. Il devrait prendre sa décision en fonction de ce qui lui est proposé, des joueurs recrutés et de l’entraîneur en place la saison prochaine. Si les paramètres ne lui conviennent pas, Lionel Messi pourrait s’envoler loin de la capitale. En attendant, le PSG aurait dégainé une proposition. Et la réponse de l’Argentin est toujours attendue.

Le PSG est laissé en stand-by