Zidane au PSG, une nouvelle révélation tombe

Logiquement menacé après la seconde partie de saison totalement ratée par le PSG, Christophe Galtier pourrait prochainement être poussé vers la sortie. L’état-major parisien serait déjà en quête d’un successeur, et plusieurs noms circulent pour débarquer sur le banc de touche, dont celui de Zinedine Zidane. Un rêve pour le Qatar.

Au fil des semaines, Christophe Galtier voit sa position se fragiliser au PSG. De quoi inciter le club de la capitale à se séparer de lui dans les prochaines semaines ? D’après L’Equipe , les deux prochaines rencontres contre l’OGC Nice samedi puis le RC Lens le week-end suivant devrait servir de test au technicien français, alors que le PSG a grillé ses jokers en Ligue 1. Malgré les six points d’avance au classement, l’OM et les Sang et Or restent positionnés, en attente d’un nouveau faux pas de la formation parisienne.

Zidane - PSG : Le Qatar prépare son coup en secret https://t.co/SxnKIQCHIj pic.twitter.com/vpr03bPjh5 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Un seul nom fait l’unanimité

En attendant, le PSG explorerait déjà le marché des entraîneurs en vue de la saison prochaine. Selon RMC , un seul nom fait l’unanimité du côté du Qatar, celui de Zinedine Zidane. Sans surprise, l’ancien technicien du Real Madrid reste dans le collimateur des propriétaires du PSG, déjà intéressés l’année dernière.

Le rêve s’appelle Zidane

Une tendance confirmée par le journaliste Rudy Galetti, indiquant sur son site que Doha rêve de convaincre Zinedine Zidane de débarquer au PSG. Un « optimiste prudent » se dégagerait dans les hautes sphères parisiennes, bien que Zidane ait des exigences claires pour son avenir, souhaitant notamment disposer d’une certaine liberté dans son management et sur le mercato.