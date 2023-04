Le PSG prépare une révolution en secret, il dévoile tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Lionel Messi est proche d’un départ. Le PSG n’est plus aussi certain de vouloir conserver son septuple Ballon d’Or, un moyen d’alléger une masse salariale débordante et d’avoir une marge de manœuvre plus importante lors du prochain mercato estival, qui pourrait être synonyme de gros changements au sein du club.

En décrétant la fin du « bling-bling » l’année dernière, Nasser Al-Khelaïfi laissait entendre qu’une nouvelle page allait s’ouvrir au PSG, mais le changement espéré par certains supporters n’a pas eu lieu. Lionel Messi et Neymar sont restés malgré le nouveau rôle promis à Kylian Mbappé après sa prolongation, et les résultats n’ont pas été au rendez-vous. Cependant, une page pourrait se tourner cet été.

Messi sur le départ

Et pour cause, le bail de Lionel Messi arrive à expiration, et une prolongation n’est plus vraiment d’actualité au sein du PSG, à moins que l’état-major qatari en décide autrement selon RMC . La Pulga pourrait donc plier bagage, permettant au club de la capitale d’alléger sa masse salariale et de pouvoir disposer d’une marge de manœuvre plus importante sur le mercato.

Le PSG « veut opérer une complète transformation culturelle »