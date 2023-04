Messi va claquer la porte du PSG, Mbappé jubile

Axel Cornic

Beaucoup de choses pourraient changer au Paris Saint-Germain los du prochain mercato, avec notamment une dissolution e la MNM. Si Kylian Mbappé reste intouchable, cela ne semble pas du tout être le cas de ses deux compères de l’attaque ! Déjà poussé vers la sortie l’été dernier Neymar semble toujours être en vente, tandis que la fin de contrat de Lionel Messi commencerait à devenir une opportunité pour le PSG de se séparer de lui.

Sur le papier, c’est sans aucun doute l’un des trios offensifs les plus incroyables de ces dernières années. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont brillé au PSG, surtout depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar.

Zidane - PSG : Il vend la mèche sur son avenir https://t.co/BcXS3YO6MS pic.twitter.com/XP0OHi2K3y — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Le PSG a tranché pour Lionel Messi

Ainsi, du côté de Doha on aurait décidé d’arrêter les frais et dissoudre la MNM à la fin de cette saison. RMC Sport a en effet récemment annoncé que Lionel Messi serait poussé vers la sortie à quelques semaines de la fin de son contrat, alors que la tendance initiale laissait penser à une prolongation.

Mbappé ravi de le voir partir ?