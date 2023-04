PSG : Le verdict est tombé pour Messi

Arnaud De Kanel

Lionel Messi fait les gros titres depuis lundi matin. Les sifflets du Parc des Princes ainsi que son attitude durant le match à l'OL ont sans doute scellé le destin du septuple Ballon d'Or. Toujours suivi par le FC Barcelone, l'Argentin ne devrait pas prolonger avec le club de la capitale.

Comme le10sport.com vous l'a révélé, le PSG cherche à prolonger Lionel Messi et le club de la capitale se montrait d'ailleurs plutôt confiant après des discussions encourageantes avec le clan du joueur à la Coupe du monde. Mais en quelques semaines, la tendance s'est totalement inversée et le départ de Messi serait quasiment acté.

Un accord avait été trouvé avec Messi

En fin de contrat à l'issue de la saison, Lionel Messi a entamé les discussions avec le PSG il y a plusieurs semaines. RMC Sport indique même qu'un accord aurait été trouvé entre les deux parties après le sacre de l'Argentin au Qatar. La Pulga était sur le point de signer un nouveau contrat où il allait percevoir environ le même salaire que celui qu'il touche actuellement, mais tout a basculé.

Retournement de situation pour Messi