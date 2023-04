Crise au PSG : Que doit faire le Qatar pour sa révolution ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de l'année, le PSG traverse une période catastrophique qui pourrait pousser le Qatar à tout changer l'été prochain. Ainsi, Christophe Galtier semble tout particulièrement menacé, mais la position de Luis Campos se fragilise également. Mais que doivent faire les Parisiens dans les prochaines semaines ?

La première partie de saison du PSG laissait augurer de belles choses. Cependant, l'après-Coupe du monde vire au fiasco du côté du club de la capitale. En effet, les Parisiens ont déjà concédé 8 défaites en 2023, le tout en seulement 18 matches, ce qui n'était plus arrivé depuis 2001. Pire, sous l'ère QSI, le PSG n'avait jamais concédé deux défaites de suite sans marquer le moindre but. C'est désormais chose fait avec les revers face à Rennes (0-2) et l'OL (0-1), à chaque fois au Parc des Princes. Une situation qui inquiète au Qatar où une révolution pourrait être en préparation.

Galtier sur un siège éjectable ?

Ainsi, comme d'habitude, le premier fusible visé sera l'entraîneur. Ainsi, Christophe Galtier est plus que jamais menacé. L'EQUIPE révèle même qu'en cas de nouvelles contre-performances face à l'OGC Nice puis au RC Lens, le PSG pourrait anticiper le départ de son coach afin de ne pas laisser filer le titre. Et d'après RMC Sport , le club de la capitale s'est même déjà mis en quête d'un nouvel entraîneur. Une recherche qui s'annonce compliquée entre les désaccords à Doha et le manque d'intérêt de certains coachs pour le banc du PSG compte tenu de la situation.

Campos moins menacé ?

Et un autre homme pourrait être sous le menace, à savoir Luis Campos dont le recrutement a plusieurs fois été pointé du doigt. Cependant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG, après avoir viré Leonardo l'été dernier, conservera le Portugais avec lequel un projet de trois ans a été décidé. Luis Campos travaille d'ailleurs déjà sur la saison prochaine. Reste désormais à savoir avec quel entraîneur.



