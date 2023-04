Transferts : Il annonce la recrue idéale pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG où il apparaît comme une grande priorité du mercato, Victor Osimhen pourrait donc être le prochain renfort XXL du club de la capitale. Un coup en or pour Emmanuel Petit, qui vante les mérites du buteur nigérian de Naples et le recommande vivement au PSG.

Interrogé la semaine dernière en conférence de presse, Christophe Galtier évoquait déjà le prochain mercato estival du PSG : « Je prépare la saison prochaine avec Luis Campos (ndlr, le conseiller sportif) et la direction. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner l'effectif », indiquait l’entraîneur du PSG, qui se penche donc sur le recrutement avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Et la grande priorité semble déjà ciblée…

Le PSG fonce sur Osimhen

Ces dernières semaines, un vif intérêt du PSG pour Victor Osimhen a été évoqué avec insistance, et le buteur de Naples pourrait donc débarquer au Parc des Princes en cas d’offre comprise entre 100 et 120M€ : « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je pense que je suis sur la bonne voie. A la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et je discuterai de tout. Je négocierai également avec le club. Je suis incroyablement reconnaissant envers Naples. Nous trouverons une bonne solution ensemble », confiait récemment Osimhen sur Sport1 , ouvrant donc la porte à un transfert.

« Des qualités qui manquent au PSG »