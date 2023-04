Mercato : Nouveau départ pour le PSG, un gros transfert est annoncé

Thomas Bourseau

Après avoir recruté Victor Osimhen pour le LOSC en 2019, Luis Campos aimerait en faire de même au PSG cet été, à en croire RMC Sport. Et il se pourrait que le buteur du Napoli ait un véritable pont d’or vers le PSG. Explications.

Et si le PSG opérait divers changements en marge du prochain mercato ? C’est du moins l’information que RMC Sport a révélé ces dernières semaines en annonçant la volonté du PSG de démanteler la « MNM » composée de Kylian Mbappé, Neymar et de Lionel Messi. Toujours selon le média, Victor Osimhen serait devenu la priorité offensive du PSG pour le mercato à venir.

Osimhen au PSG ? Petit valide totalement

Une piste totalement validée par Emmanuel Petit, champion du monde 98 et intervenant pour RMC pour l’émission Rothen s’enflamme. « Il a des qualités incroyables qui manquent cruellement au PSG. Il a une présence physique dans la surface, c’est un très bon finisseur. Il a un instinct de tueur. Il est le premier à faire le pressing. C’est un bouledogue à la perte du ballon ! » . Et le PSG serait une véritable option pour le serial buteur du Napoli à en croire Andrea D’Amico, agent de joueurs.

«Le PSG ne doit pas non plus être sous-estimé»