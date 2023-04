PSG : Au coeur des rumeurs, Mourinho dit tout sur son mercato

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait nommer un nouvel entraîneur à la tête de son équipe première et José Mourinho est un nom qui revient avec insistance. Et alors que la presse italienne affirme qu’il restera à la Roma, The Special One a vidé son sac sur sa situation.

José Mourinho pourrait-il débarquer au PSG ? le10sport.com vous affirmait le 17 février dernier et alors que les rumeurs fusaient concernant une éventuelle arrivée du Special One pour remplacer un Christophe Galtier déjà en délicatesse au PSG n’étaient pas vraiment fondées. En effet, le club de la capitale n’avait alors pas contacté Mourinho pour le poste d’entraîneur du PSG.

Mourinho anime le mercato, une fake news dénoncée ?

Pas de quoi diminuer les spéculations quant à l’avenir de José Mourinho, contractuellement lié à la Roma jusqu’en juin 2024. Le Corriere dello Sport a dernièrement expliqué qu’avant la trêve internationale du mois de mars, Mourinho aurait pris la décision de rester à Rome.

Le PSG prépare son mercato, Mourinho va donner un coup de main https://t.co/oQVIFmcYUS pic.twitter.com/Hx8re0FT8y — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

«Je ne parle de cela à personne. Il me reste un an de contrat»