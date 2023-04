PSG : Le plan est dévoilé pour le transfert de Messi

Arnaud De Kanel

Pris en grippe par le public du Parc des Princes avant même le début de la rencontre face à l'OL, Lionel Messi a rendu une copie bien pale ce dimanche soir. L'Argentin a la tête ailleurs en ce moment, sans doute perturbé par son avenir qui demeure toujours aussi incertain. Le FC Barcelone se tient prêt à le récupérer.

Le torchon brule entre le PSG et Lionel Messi. En fin de contrat à l'issue de la saison, La Pulga n'a toujours pas rendue sa décision publique. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale souhaite toujours prolonger son attaquant vedette. Or, la tendance serait plutôt à un retour au Barça pour Messi.

Le Barça prépare son plan pour Messi

A Barcelone, on se met de plus en plus à rêver d'un retour de l'enfant prodige. D'après les informations du journaliste Gerard Romero, le FC Barcelone négocierait avec des sponsors importants pour pouvoir financer le retour de Lionel Messi. Les rumeurs concernant une arrivée prochaine de l'Argentin en Catalogne ouvrent la porte à plusieurs marchés financiers importants.

Les deux parties sont optimistes

Le dossier serait même en très bonne voie. En effet, Gerard Romero annonce que l'optimisme règne entre le Barça et Lionel Messi. Le PSG est mal embarqué.