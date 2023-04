Messi lâche un terrible aveu en plein match, il vit un calvaire au PSG

Amadou Diawara

De retour avec sa sélection depuis peu, Lionel Messi a affronté l'OL avec le PSG ce dimanche soir. Lors de la rencontre, la Pulga s'est entretenue avec son compatriote argentin Nicolas Tagliafico. Et à en croire le défenseur lyonnais, la superstar du PSG lui aurait fait part du calvaire qu'il vivait au PSG.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi vit des moments compliqués à Paris. Alors que son avenir au Parc des Princes est incertain, la Pulga souffre de la crise sportive du club rouge et bleu, comme tous les autres membres de l'écurie francilienne.

Zidane : L'annonce troublante du vestiaire du PSG https://t.co/OjPoYcIOgv pic.twitter.com/3s8dAC7ZPK — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Leo Messi à la peine quand il rentre d'Argentine

De surcroit, Lionel Messi vivrait mal ses retours de sélection d'après Nicolas Tagliafico. Comme il l'a confié à son compatriote et coéquipier argentin pendant PSG-OL (0-1, ce dimanche soir), le numéro 30 parisien a des problèmes de sommeil lorsqu'il revient d'Argentine.

«Ce n'est pas facile de dormir avec le décalage horaire»