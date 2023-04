Messi : L’annonce inattendue du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois très décevant dimanche soir à l'occasion de la réception de l'OL au Parc des Princes, Lionel Messi est loin de son meilleur niveau, et même du rendement qu'il affiche avec l'Argentine. Néanmoins, Christophe Galtier continue de se montrer satisfait de La Pulga. L'entraîneur du PSG n'envisage pas une seule seconde de se priver du champion du monde.

Auteur d'une première partie de saison prometteuse, Lionel Messi est toutefois très décevant depuis le début de l'année et son retour de la Coupe du monde. Son rendement, tout comme ses statistiques, sont en chute libre, ce qui pose question sur son avenir au PSG alors que son contrat s'achève en juin prochain. Néanmoins, Christophe Galtier refuse d'accabler son champion du monde.

Galtier satisfait de Messi

« Quand vous êtes dans une période difficile, Leo est un joueur décisif capable de délivrer le bon ballon ou de marquer sur un coup de génie », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'assurer qu'il ne compte pas se passer de Lionel Messi.

«Je n’ai jamais pensé me priver de lui»