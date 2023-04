Zidane reçoit un énorme message au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau battu dimanche soir, face à l'OL (0-1), le PSG a connu sa huitième défaite en 2023, ce qui fragilise clairement la position de Christophe Galtier sur le banc parisien. Néanmoins, interrogé après le match sur sa situation, le natif de Marseille assure qu'il ne renoncera pas.

L'année 2023 du PSG est bel et bien catastrophique. Contre l'OL dimanche soir, le club parisien a connu sa huitième défaite en 18 rencontres sur l'année civile. Par conséquent, Christophe Galtier semble plus que jamais sur la sellette alors que l'ombre de Zinedine Zidane plane toujours au-dessus du Parc des Princes. En conférence de presse, le coach du PSG assure toutefois qu'il n'est pas résigné.

«Suis-je résigné ? Non. Vais-je me battre ? Oui»

« C’est même la 8e défaite pour nous en 2023. Automatiquement c’est beaucoup trop. Nous avions des points d’avance mais nous brûlons nos jokers. Tous les championnats sont difficiles. Les champions habituels sont en difficulté. Tout le monde se bat. Suis-je résigné ? Non. Vais-je me battre ? Oui. Je vais me battre, jusqu’au bout pour aller chercher ce titre. Il faudra évidemment avoir un autre comportement », confie Christophe Galtier devant les médias.

Galtier viré en cas de perte du titre

Il faut dire que, comme révélé par le10sport.com, le PSG ne songe pas pour le moment à se séparer du duo Galtier-Campos... sauf cataclysme à l'image de la perte du titre. Et alors que les Parisiens ne possèdent plus que 6 points d'avance sur Lens et l'OM, le cataclysme pourrait rapidement devenir une réalité.