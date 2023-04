PSG : «C’est vous que je veux garder», surprise totale à Doha

Thibault Morlain

Aujourd’hui entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré restera le premier entraineur du PSG version qatari. En poste au moment du rachat du club de la capitale par QSI, le Kanak s’attendait à être remercier à l’arrivée du Qatar. Cela ne s’est finalement pas passé comme cela et Kombouaré est revenu sur sa discussion avec l’émir.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat du club par le Qatar. Un nouveau chapitre débuté avec… Antoine Kombouaré comme entraîneur. Alors qu’il aurait pu être remercié, il a finalement été confirmé dans ses fonctions. De quoi étonner le principal intéressé puisque Kombouaré s’attendait à partir.

« C’est fini »

« Le PSG est racheté par le Qatar et moi je suis persuadé que Leproux, le président, au revoir, et l’entraîneur, moi-même, c’est fini. Et là non… », explique Antoine Kombouaré pour Free Ligue 1 .

« On a confiance en vous »