Grande annonce du PSG sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le recrutement du PSG ayant été jugé très décevant ces derniers mois, Luis Campos et Christophe Galtier vont essayer de rectifier le tir avec un mercato estival qui s’annonce très ambitieux. Et l’entraîneur du PSG a d’ailleurs indiqué en conférence de presse qu’il se penchait déjà très sérieusement sur la question.

Nommé en tant que conseiller sportif du PSG l’été dernier, Luis Campos avait été à l’origine de l’arrivé de Christophe Galtier au poste d’entraîneur. Et malgré un recrutement largement critiqué avec renforts pointés du doigt comme Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanches on encore Hugo Ekitike, le tandem devrait rester en place au PSG.

Déception au PSG, une star du vestiaire sous pression https://t.co/pD0N10newL pic.twitter.com/20RQERu7ad — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Galtier et Campos maintenus

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos et Christophe Galtier ne seront pas limogés par le PSG en fin de saison, sauf catastrophe industrielle comme la perte du titre en Ligue 1. Les deux hommes vont donc avoir une nouvelle chance pour redresser la barre, et cela passera forcément par un recrutement ambitieux cet été au PSG.

« Beaucoup de discussions »